Корейцы создают конкурента складному смартфону Xiaomi

Корейская компания LG получила патент на новый форм-фактор складного смартфона с гибким дисплеем. Смартфон LG сможет складываться втрое.

Конструкция немного похожа на ту, что демонстрировала китайская Xiaomi. Складной смартфон Xiaomi тоже складывается в двух местах, правда его площадь при этом уменьшается вдвое, а у разработки LG — втрое.

Также в одном из сгибов оставлено место для хранения стилуса. В сложенном состоянии каждая из сторон имеет соотношение 18:9, а в разложенном — 3:2, как у планшетов Microsoft Surface.

Как это обычно бывает с патентами, пока неизвестно, когда LG решится воплотить его в реальность, да и решится ли вообще.