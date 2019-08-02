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Корейцы создают конкурента складному смартфону Xiaomi 

Ferra.ru 52 минуты назад
Фото: Ferra.ru
Корейская компания LG получила патент на новый форм-фактор складного смартфона с гибким дисплеем. Смартфон LG сможет складываться втрое.
Конструкция немного похожа на ту, что демонстрировала китайская Xiaomi. Складной смартфон Xiaomi тоже складывается в двух местах, правда его площадь при этом уменьшается вдвое, а у разработки LG — втрое.
Также в одном из сгибов оставлено место для хранения стилуса. В сложенном состоянии каждая из сторон имеет соотношение 18:9, а в разложенном — 3:2, как у планшетов Microsoft Surface.
Как это обычно бывает с патентами, пока неизвестно, когда LG решится воплотить его в реальность, да и решится ли вообще.
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