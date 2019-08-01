Подводные археологи нашли главный храм «египетской Атлантиды»

Международная подводная археологическая экспедиция под руководством французского исследователя Франка Годьо обнаружила на дне Средиземного моря руины главного храма затонувшего древнего города Гераклион, сообщает в четверг издание ScienceAlert.

"В своей последней подводной экспедиции египетские и европейские исследователи обнаружили руины большого храма, а также несколько кораблей, нагруженных, в частности, монетами и ювелирными изделиями. Археологи во главе с Годьо, который почти 20 лет назад открыл руины Гераклиона, считают, что нашли колонны храма Амон Гарп — главного культового сооружения этого города, а также руины древнегреческого храма меньших размеров", — говорится в сообщении.

Кроме того, ученые обнаружили бронзовые монеты царя Птолемея II (283-246 годы до н.э.), а также керамику, ювелирные изделия и посуду, находившуюся на борту затонувших судов. Отмечается, что данные открытия стали возможны благодаря использованию сложных сканирующих инструментов, которые могут различать объекты на морском дне. Собрав геофизические данные, полученные с помощью эхолотов, магнитометров на основе ядерно-магнитного резонанса и гидролокатора бокового обзора, исследователи обнаружили рядом с Гераклионом несколько других портов, о существовании которых ранее не было известно.

Древний город в устье Нила

Гераклион — древний город в устье Нила. В Поздний период (550-331 годы до н.э.), окончившийся завоеванием Египта Александром Македонским , Гераклион был важнейшим портом страны. В конце VIII века этот город был разрушен землетрясением и цунами, а затем исчез под водой вместе с двумя другими городами.

Руины Гераклиона обнаружил в 2000 году французский подводный археолог Франк Годьо, остатки городских сооружений находились под водой на глубине 10 м в 6 км от берега в районе Александрии. В порту Гераклиона ученые обнаружили 64 корабля, это самое большое кладбище античных судов за всю историю археологии.

Работы велись Европейским институтом подводной археологии, а затем Оксфордским центром морской археологии при поддержке швейцарского фонда Hilti, а также Службой древностей Египта.