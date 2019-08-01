Физики обнаружили новую форму золота

Учёные обнаружили новую структуру золота, которая существует только в экстремальных состояниях.

Золото часто используется для экспериментов с высоким давлением и считается «золотым стандартом» для расчёта давления в экспериментах со статическими алмазными наковальнями. Во время медленного сжатия при комнатной температуре золото предпочитает быть гранецентрированной кубической (ГЦК) решёткой при давлениях, в три раза превышающих давление в центре Земли. Однако исследователи из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL) и Института Карнеги обнаружили, что при быстром сжатии повышение давления и температуры изменяет кристаллическую структуру золота до новой фазы — объёмно-центрированной кубической (ОЦК) решётки.

По словам учёных, новая структура золота существует в экстремальных состояниях (две трети давления в центре Земли). Эксперименты проводились в синхротроне APS (Advanced Photon Source), источнике синхротронного излучения третьего поколения в Аргоннской национальной лаборатории (США). Золото было идеальным объектом для изучения из-за его сильного сигнала рассеяния рентгеновского излучения и мало изученной фазовой диаграммы при высоких температурах. Результаты исследовательской группы демонстрируют, что золото подвергается фазовому переходу до того, как оно расплавится. Будущие эксперименты, сфокусированные на механизме перехода, могут помочь прояснить ключевые детали этого процесса для производства прочной стали.