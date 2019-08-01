Рогозин анонсировал пуск «Протона» 6 августа

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о не известной ранее дате пуска ракеты-носителя "Протон", космический аппарат, который выведет ракета, он не уточнил.

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра — 2 августа ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник, 6 августа", — написал он в своем Twitter.

Какой спутник будет запущен, он не уточнил, однако ранее сообщалось, что до конца использования ракет "Протон" в военных целях осталось запустить четвертый аппарат "Благовест".

Ранее начальник штаба, замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области. Другой источник РИА Новости в отрасли сообщал, что старт спутника "Благовест" отложен с 23 мая на июль, но к готовности космического аппарата вопросов нет.

Ранее еще один источник РИА Новости в отрасли рассказал, что запуском данного спутника "Благовест" будет завершено формирование орбитальной группировки из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России. Первые три спутника "Благовест" были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018-го.