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Рогозин анонсировал пуск «Протона» 6 августа 

РИА Новости + ещё 31 1 час назад
Фото: Роскосмос
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о не известной ранее дате пуска ракеты-носителя "Протон", космический аппарат, который выведет ракета, он не уточнил.
"Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра — 2 августа ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник, 6 августа", — написал он в своем Twitter.
Какой спутник будет запущен, он не уточнил, однако ранее сообщалось, что до конца использования ракет "Протон" в военных целях осталось запустить четвертый аппарат "Благовест".
Ранее начальник штаба, замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области. Другой источник РИА Новости в отрасли сообщал, что старт спутника "Благовест" отложен с 23 мая на июль, но к готовности космического аппарата вопросов нет.
Ранее еще один источник РИА Новости в отрасли рассказал, что запуском данного спутника "Благовест" будет завершено формирование орбитальной группировки из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России. Первые три спутника "Благовест" были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018-го.
Телекоммуникационные спутники "Благовест" разработаны предприятием "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева по контракту с Минобороны РФ на базе платформы "Экспресс-2000". Всего в группировку будут входить четыре космических аппарата, равномерно размещенных на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35786 километров). Группировка обеспечит глобальное покрытие и гарантирует российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телерадиопрограммам, интернету, телефонии и другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка— и Q-диапазоны частот.
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Наука и техника , Игорь Морозов , Дмитрий Рогозин , Министерство обороны , ИСС им. академика Решетнева , Роскосмос , РИА Новости , Эхо Москвы , Байконур
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