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На Южном Урале нашли «паспорта» древних венгров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вконтакте
Во время археологичсеких раскопок на могильном комплексе "Уелги" Кунашакского района Челябинской области нашли "паспортные бляшки" венгерских воинов.
Недавно закончился 10-й полевой сезон раскопок. Ученые исследовали погребения IX-XI веков, сообщает издание "Южноуральская панорама". Им удалось разобраться в архитектуре древнего могильника со множеством курганов. Раньше они были родовыми кладбищами. Так же найдены два неграбленных погребения: ранне-тюркское, которое относится к девятому веку, и мадьярское (венгерское).
Так, были найдены серебряные "паспортные бляшки" с растительным орнаментом — такие были у древних венгров Карпатской котловины. А также буддистские бляшки с двумя фламинго и несторианский крест. Ученые считают, что воины Великой Венгрии, границы которой располагались от отрогов Южного Урала, охватывая Поволжье до Карпат, возвращались в родные края на Урал. Здесь они искали жен и вербовали новых воинов. А экзотические находки говорят о том, что элита увлекалась монотеистическими религиозными течениями: несторианством, манихейством, буддизмом.
Археологи отмечают, что "Уелги" состоит из захоронений разных народов — протомадьяр, протобашкир, протоманси, а также пришедших сюда протоказахов и древних кипчакоалтайцев. Эти народы формировались на Южном Урале.
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Наука и техника , Газета "Южноуральская панорама" , Челябинская Область
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