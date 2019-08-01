Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда

Астрономы обнаружили новую звезду главной последовательности, которая является самым быстрым объектом этого типа. Она перемещается с чудовищной скоростью около 1700 километров в секунду и удаляется от центра галактики. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые уверены, что звезда S5-HVS1 была выброшена из ядра Млечного Пути из-за сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. По оценкам, возраст звезды составляет 500 миллионов лет, а продолжительность ее жизни — миллиард лет. Она относится к спектральному классу А, то есть ее цвет белый, а температура достигает 7500-10000 кельвинов. По своей массе она больше Солнца в 2,35 раза.

Согласно статистике, быстро движущиеся или гиперскоростные звезды главной последовательности очень редки. Они, как правило, относятся к спектральным классам О (голубой цвет) и В (бело-голубой) и живут несколько десятков миллионов лет. Чаще встречаются гиперскоростные нейтронные звезды, оставшиеся после вспышки сверхновой. Например, RX J0822-4300 движется с кажущейся скоростью более 1500 километров в секунду. В 2018 году ученые обнаружили гиперскоростные белые карлики, которые за секунду покрывают расстояние в 2200 километров.

В случае с нейтронными звездами и белыми карликами высокая скорость возникает из-за ассиметричного взрыва, когда звезда превращается в сверхновую II типа или Ia типа. Однако звезды главной последовательности получают энергию, находясь в системе из трех тел с черной дырой. Положение S5-HVS1, удаленной от Земли на 29 тысяч световых лет, и ее скорость указывают, что она была выброшена из центра галактики около 4,8 миллиона лет назад.

По расчетам, звезде нужно было передать кинетическую энергию в шесть на 10 в 42-ой степени джоулей. Это разогнало бы Землю до скорости в 0,997 скорости света. Кроме того, в системе из трех тел должна была находиться звезда с массой меньше массы Солнца, вращающейся вокруг S5-HVS1 с периодом 3-40 дней. Такие двойные звезды должны быть очень редкими и возникают, скорее всего, в центре Млечного пути при аккреции вещества к черной дыре.