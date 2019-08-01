Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.

oomfies solve this pic.twitter.com/0RO5zTJjKk— em ♥︎ (@pjmdolI) 28 июля 2019 г. Решить было необходимо следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) =? В результате у одних комментаторов получилось 16, у других — 1.

Произошло это из-за того, что кто-то отдал приоритет умножению, а кто-то делению, скобки все раскрыли правильно.

В результате пользователи микроблога переругались и пожелали друг другу заново отправиться в начальную школу.

"Мой учитель математики говорил, что умножение идет первым", — заявил один из них. "Умножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием, а сами по себе равнозначны. В какой последовательности они идут в примере, так и решаются", — возразил другой.

Некоторые комментаторы отметили, что пример некорректен, и в настоящей школе такую задачу бы не задали.