От Китежа до Атлантиды: почему города уходят под воду

Легенды рассказывают нам о волшебном граде Китеже, ушедшем под воду, о таинственной цивилизации Атлантиды , оказавшейся на дне моря после загадочного катаклизма. Однако подводные города существуют в реальности. Их ищут, раскапывают, достают оттуда разнообразные артефакты. Очень часто история этих затопленных поселений, их расцвета и гибели, их поисков и находок оказывается интереснее любых легенд.

Самые древние

Обычно цунами и наводнения буквально смывают с лица земли населенные пункты. Но в редких случаях города уходят под воду постепенно, а дальше морская вода начинает работать как консервант. Она предохраняет постройки от выветривания, эрозии, резкой смены температур. Благодаря этому редкому природному явлению, древнейшие города мира стоят на дне морском как новенькие.

Больше шести тысяч лет насчитывает индийский город Махабалипурам . Местные жители рассказывали легенды о его храмах и дворцах. Говорят, он был так прекрасен, что боги позавидовали его жителям и наслали на Махабалипурам огромные волны. Горожане успели убежать и основать новое поселение с таким же названием. А старый город ушел под воду.

Эта история так и считалась бы красивой сказкой, если бы не очередное цунами. В 2004 году оно унесло огромный слой песка на Коромандельском побережье. Из-под песка выступили колонны, стены, статуи. Постройки и мостовые простирались вдаль и уходили под воду — примерно на полтора километра от берега. Сегодня здесь активно ведутся раскопки. Ученые надеются найти прекрасные шесть храмов Махабалипурама, которые, по легенде, и вызвали зависть богов.

Еще более впечатляющий возраст у поселения Атлит-Ям, расположившегося на дне моря недалеко от израильской Хайфы . Оно насчитывает около девяти тысяч лет. Обнаружили руины в 1984 году, и с тех пор историки ломают голову, почему поселение каменного века оказалось под водой. Из интересных находок здесь — семь каменных столбов, расставленных полукругом и несколько напоминающих монолиты Стоунхенджа. А также скелеты матери и ребенка — оба, как показали исследования, умерли от туберкулеза.

Ну, а самый древний город из найденнных на сегодня — это мегаполис размером три на восемь километров, обнаруженный на дне Камбейского залива в Индии . Местные жители уверены, что это легендарный город Дварака, выстроенный в незапамятной древности самим богом Кришной. Город простоял десять тысяч лет, а через семь дней после смерти бога Кришны его поглотило море.

Улицы, дворцы и храмы Двараки отлично сохранились. Возраст поднятых со дна скульптур и керамики не превышает 3500 лет. Однако большинство археологов считает, что город был построен гораздо раньше — около девяти с половиной тысяч лет назад.

Самые доступные

Имея на руках дайв-сертификат, можно самостоятельно поплавать во многих затопленных городах. Проще всего, наверное, рассмотреть Олус. Город, основанный примерно в 3000 году до н. э., был разрушен землетрясением во II веке нашей эры. Он находится на северо-востоке Крита и раньше входил в состав знаменитого города Кносса. По легендам, деревянную статую богини в местном храме сработал сам Дедал — легендарный изобретатель древности.

Олус находится совсем неглубоко под водой — его стены можно рассмотреть сверху без всякого снаряжения. А вот чтобы увидеть мозаики и статуи, придется нырнуть с аквалангом.

Очень популярны у дайверов Байи — затонувший «коттеджный поселок» Римской империи, полный аналог нынешней Рублевки и Лазурки. Байи были необычным городом. Там не было — во всяком случае, археологи их пока не нашли — ни форума, ни стадиона, ни центральной площади, ни общественных бань, ни главного храма. То есть всей той инфраструктуры, которая существовала для простых жителей практически во всех городах Римской империи.

Дело в том, что застройка Байи состояла сплошь из элитных вилл. Они принадлежали императорам, их родне, богатейшим олигархам эпохи и некоторым вип-интеллигентам типа Сенеки. Сюда, за двести километров от Рима приезжали отдохнуть и развеяться. Атмосфера здесь царила соответствующая. Повальное пьянство, азартные игры, проститутки обоих полов и всех возрастов, сложносочиненные оргии, — Байи были синонимом разврата и криминала. Неслучайно именно здесь император Нерон наконец-таки сумел отправить на тот свет свою живучую матушку, Агриппину.

К 1500 году знаменитый курорт оказался полностью заброшен. Спасла его, как ни странно, вулканическая активность. При землетрясении Байи как бы сползли в воду и там законсервировались. Сегодня это одна из самых зрелищных достопримечательностей в окрестностях Неаполя.

Нетрудно поплавать и вокруг египетских подводных городов. Это Гераклион и часть Александрии. Гераклион, расположенный при впадении Нила в Средиземное море, в VI—IV вв. до н. э. был главным портом Египта. После строительства Александрии он пришел в упадок, а в VIII веке вообще был смыт цунами в море.

Французский археолог Франк Годио обнаружил Гераклион в 2000 году. Сначала ученые не могли поверить, что это тот самый легендарный город, основанный Гераклом, где Парис прятал прекрасную Елену от погони ревнивого Менелая. Однако команда Годио подняла со дна моря около 14 тысяч артефактов — статуй, украшений, посуды, фрагментов рельефов, якорей, надписей, в том числе со словом «Гераклион». В центре подводного города был обнаружен храм Геракла — тот самый, который описал еще грееческий историк Геродот.

А самым эффектным доказательством подлинности Гераклиона стала двухметровая стела из черного гранита с распоряжением фараона о взимании 10%-ного налога с греческих ремесленников. В конце указа было написано, что он выпущен в «Гераклионе-Тонисе». Тонис был вторым названием египетского города.

Интерес для дайверов представляет и смытая на дно часть города Александрии, где на глубине 50 метров археологи сумели найти строения, возможно являющиеся легендарным дворцом царицы Клеопатры. Главное доказательство подлинности дворца — найденные на дне гранитные статуи богини Изиды и сфинкса. Они традиционно украшали дворцы Птолемеев.

Самые загадочные

Существует целая категория подводных городов, про которые вообще непонятно, что это такое. В 2001 году канадская компания, занимавшаяся разведкой морского дна у западного побережья Кубы, получила с эхолота изображения гранитных сооружений правильной формы. Они находились на глубине 600−700 метров, занимали площадь около 2 кв. км. и выглядели как геометрическо правильные прямоугольники и окружности.

По словам исследователей, постройки напоминали пирамиды древних инков и круглую площадь. Вот только как грандиозные пирамиды могли оказаться на такой глубине? Ответ на этот вопрос пока не получен, многие ученые склоняются к тому, что сооружения на дне имеют природное происхождение, однако журналисты уже прозвали это место Кубинской Атлантидой.

Не менее загадочна история с городом Самабах, долгое время считавшимся чистым вымыслом, гватемальским аналогом нашего Китежа. В 1996 году подводный археолог Роберто Самайоа объявил, что нашел легендарный город на дне озера Атитлан. Однако ученому поверили далеко не сразу. Считалось, что он пытается выдать естественные отложения на дне за древние постройки.

Только после того, как экспедиция, снаряженная за госсчет, нашла на дне озера отлично сохранившийся храм, алтари и керамику, правительство страны признало, что легендарный город, являвшийся религиозным центром майя, действительно найден. Самабах быстренько раскрутили как туристическую достопримечательность. Несмотря на мутную, илистую воду, здесь регулярно погружаются дайверы со всего света.

Самым таинственным комплексом подводных сооружений сегодня считается Монумент, который японский инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаке обнаружил на глубине 27 метров у островка Йонагуни, принадлежащего к архипелагу Окинавы. Это было прямоугольное сооружение из песчаника с лестницами, колоннами, резервуаром, напоминающим бассейн, воротами и террасами.

Японские таблоиды мигом написали, что найдено ссоружение древней цивилизации. Однако практически все научное сообщество заявило, что Монумент — естественного происхождения, а его ступени и террасы вызваны воздействием волн на песчаник.

Лишь немногие ученые готовы были рассматривать версию об искусственном происхождении подводного Монумента. Среди них был и знаменитый Грэм Хэнкок — историк, верящий в существование древних, неизвестных нам пока цивилизаций, обладавших суперсложными технологиями.

Однако если Монумент был создан искусственно, значит, его строили на суше. Попасть на дно он мог в результате затопления. Если бы его снесло цунами, он бы рассыпался. Но никаких обломков рядом с ним не было. Значит, вода прибывала постепенно, покрывая собой Монумент. Геологи рассчитали, что если это было так, то построен Монумент был от 10 до 16 тысяч лет тому назад.

Люди жили на Окинаве уже 30 тысяч лет назад. Но это была простенькая цивилизация «людей моря» — рыбаков и собирателей. Никаких сооружений тех лет не осталось и в помине. Никаких возможностей выстроить многометровый каменный комплекс, сопоставимый по размерам со Стоунхенджем, у окинавцев конечно не было.

Споры о том, что таится на дне моря у острова Йонагуна и кто выстроил загадочный Монумент — природа, древние люди или вообще инопланетяне — не закончились и сегодня.