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Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии 

Москва24 + ещё 24 1 час назад
Фото: Москва24
Представители российского посольства в ЮАР сообщили, что Twitter приостановил действие аккаунта дипмиссии России в Сирии. Заявление посольства цитирует РИА Новости.
"Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой "Белых касок", процитировав данные российского Минобороны", — сказано в заявлении.
Замороженный аккаунт не был верифицирован. Российские дипломаты отметили, что подобное "только доказывает, что "обычные" аккаунты не имеют права иметь отличающуюся точку зрения".
Министерство иностранных дел России оценило произошедшее как проявление цензуры, назвав это "грубым нарушением свободы слова". В ведомстве призвали Twitter разблокировать учетную запись.
29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура" в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа. По его словам, "Магавир ас-Саура" и ряд мелких групп боевиков формируются для "Армии арабских племен". Общая численность боевиков достигает двух тысяч семисот человек.
При этом Рудской добавил, что "Белые каски" снимают постановочные кадры "ударов ВКС России по гражданским объектам" в идлибской зоне деэскалации.
Ранее Минобороны распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в населенном пункте Маарат-эн-Нууман провинции Идлиб. В ведомстве подчеркнули, что никаких задач авиация ВКС России в данном районе не выполняла.
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Наука и техника , Интернет , Сергей Рудской , Министерство обороны , Генштаб , МИД , РИА Новости , Сирия
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