В августе над Восточным полушарием взойдет «черная луна»

Последний летний месяц для жителей Европы и Азии ознаменуется достаточно редким небесным явлением — темной, или «черной луной».

Так принято называть второе новолуние в течение одного календарного месяца.

В августе новолуния состоятся 1 и 30 числа, сообщает Fox News.

В такие ночи спутник невозможно увидеть в ночном небе, поскольку он расположен очень близко к Солнцу и повернут к Земле ночной стороной. Лишь изредка, при очень ясной погоде, можно увидеть бледно-пепельный диск, подсвеченный отраженным от Земли слабым светом.

Интересно, что для жителей Западного полушария «черная луна» придется на конец июля. Из-за разницы часовых поясов новолуния там состоятся 1 и 31 июля.

Подобные явления повторяются примерно каждые 2,5 года. В прошлый раз второе за месяц новолуние выпало на 30 октября 2016 года, а следующую «черную луну» следует ждать 30 апреля 2022 года.

Напомним, в ночь на 17 июля состоялось последнее в 2019 году лунное затмение. Продолжительность этого явления составила почти два часа.