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Ученый рассказал, сколько космического мусора ежедневно падает на Землю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / JohanSwanepoel
Около 100 тонн космической пыли, метеороидов и метеоритов ежедневно падает на Землю, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
В настоящее время в России разрабатывается проекта национальной программы изучения проблем и методов парирования космических угроз, таких как астероидно-кометная опасность и космический мусор. Программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от космических угроз.
На сегодняшний день российский вклад в обнаружение опасных астероидов и комет составляет 0,1%, основной вклад вносят США. На начало 2019 года известно о 18 тысячах опасных объектах, из которых 99% составляют астероиды.
"По расчетам, естественного мусора, то есть пыли, метеороидов и метеоритов, на Землю падает до сотни тонн в сутки, в год — до 30 тысяч тонн", — рассказал ученый.
Шустов уточнил, что по сравнению с этим искусственного космического мусора (спутников, ступеней ракет и обломков космической техники) в атмосферу падает намного меньше, учитывая, что в целом на разных орбитах находится всего до восьми тысяч тонн рукотворных объектов. Однако, космический мусор, по его словам, представляет в первую очередь угрозу не Земле, а другим космическим аппаратам.
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Наука и техника , РАН , РИА Новости
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