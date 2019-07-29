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Археологи изучат загадочное городище в Арктике 

Российская Газета + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Ненецком автономном округе на территории заброшенного города Пустозерск, который расположен в двух километрах от Нарьян-Мара, краеведы совместно с Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН и волонтерами палаточного лагеря "Пустозерск-2019" проведут раскопки на городище Кобылиха.
По данным пресс-центра департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, археологический памятник датируется I — началом II тысячелетия нашей эры, а его площадь занимает более 700 метров.
Люди на Кобылихе жили задолго до основания Пустозерска, который, к слову, называют первым городом в Арктике.
В департаменте образования отмечают, что исследования должны пролить свет на заселение русскими территорий Арктики и дать информацию о том, как они взаимодействовали с печерами — угро-финским племенем, которые впервые упоминается в летописях в XI веке.
Сейчас Кобылиха — это один из немногих памятников археологии, который не поддался воздействию природных явлений и остался целым.
Поселение удалось найти по рвам, валам и деревянному частоколу, что свидетельствует о том, что оно было постоянным. Археологи также смогли найти остатки наковальни и печи — это первая подобная находка в Европейском Заполярье.
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Наука и техника , Наука , РАН , Нарьян-Мар , Ненецкий Автономный Округ , Республика Коми
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