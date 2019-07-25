Оценка скорости таяния прибрежных ледников в 100 раз разошлась с реальностью

За последние пятьдесят лет ледники из-за глобального потепления тают все быстрее. Из-за этого растет уровень Мирового океана, причем важную роль в этом процессе играют не только Антарктида и Гренландия, но и ледники меньших размеров. Например, согласно оценкам ученых, с 1961 года таяние располагающихся на суше горных ледников прибавило к уровню океана около 27 миллиметров — в то время как всего вода поднялась на 150 сантиметров.

Для ученых, которые пытаются предсказать глобальные климатические процессы, очень важно оценить то, насколько быстро тают ледники. Однако сделать это непросто, поскольку это происходит в основном снизу, куда подобраться попросту невозможно. Из-за этого ученым приходится довольствоваться разными косвенными методами.

Толщину ледников, как правило, измеряют при помощи радаров, а массу льда можно определить даже со спутника — благодаря гравитационной аномалии, которую она создает. Однако проблема заключается в том, что такие методы дают не слишком подробную картинку и для конкретных ледников приходится искать какие-то иные решения. В новом выпуске Science группа американских исследователей представила результаты изучения приливного ледника Леконта при помощи эхолокатора — прибора, который посылает ультразвуковой импульс в толщу некой среды, затем улавливает отражение сигнала от различных поверхностей и позволяет на основе этого построить рельеф исследуемой поверхности.

Приливными называют ледники, которые располагаются на суше, но при этом спускаются и в море. Из таких ледников часто образуются айсберги. Местом исследования ученые выбрали расположенный на юго-востоке Аляски приливный ледник Леконта, который сползает в залив Леконта. Сканирование, проведенное в августе 2016 и мае 2017 года, показало, что летом он теряет гораздо больше массы, чем следовало из теоретических расчетов. В разных точках расхождение составило от десяти до ста раз. Гляциологи использовали несколько методик измерения, однако все они сошлись в том, что теоретики недооценивали темпы таяния ледника.

Это не означает, что уровень океана растет в десятки или даже сотни раз быстрее предсказаний теоретиков. Во-первых, таяние подобных приливных ледников дает не очень большой вклад в общий подъем уровня. Во-вторых, за этим уровнем следят довольно хорошо. Обнаруженные данные говорят пока лишь о том, что в моделях таяния прибрежных ледников сравнительно небольшого размера есть существенный изъян.

Ученые указывают на то, что ранее таяние приливного ледника рассматривали как результат двух процессов. Один из них — это медленный нагрев за счет контакта с более теплой средой. Именно этот механизм ученые и недооценили. Прошлые модели сосредотачивались на втором факторе: течении, которое возникает из-за попадания в море пресной воды. Пресная вода легче соленой, поэтому сразу после таяния она движется не вниз, ко дну залива, а вдоль нижней поверхности ледника, создавая довольно заметное горизонтальное течение. Исследователи, занятые построением теоретических моделей, в большинстве своем считали первоочередной причиной таяния ледника то, что его размывает эта пресная вода. Но опыт показал ошибочность такого подхода: помимо текущей пресной воды большой вклад вносит и просто нагрев ледника окружающей средой.