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Система магнитной навигации России развалилась 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В настоящее время Россия получает данные магнитной навигации из зарубежных источников, сообщил «Военно-промышленному курьеру» член комитета Госдумы по обороне Алексей Хохлов.
Депутат рассказал, что в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вместо ГЛОНАСС и GPS предпочтительнее использовать навигацию по геофизическим (гравитационным и магнитным) полям. По его утверждению, практическая применимость результатов исследований магнитного поля «находится, мягко говоря, на недостаточном уровне».
«Одна из причин в том, что система магнитной навигации России основана на магнитной съемке территории СССР еще 60–70-х годов прошлого века, когда создавался ракетно-ядерный щит СССР. Советский Союз провел тогда огромную работу, плодами которой мы пользуемся до сих пор. Но эти данные требуют корректировки», — сказал парламентарий.
По словам Хохлова, «за полвека Северный магнитный полюс сместился к Канаде, а сейчас дрейфует к берегам Сибири», в связи с чем «в настоящее время для уточнения мы вынуждены использовать зарубежные данные, прежде всего США».
В сентябре 2016 года сообщалось, что, согласно данным американских ученых, геомагнитная инверсия происходит примерно каждые 26 миллионов лет. Последний раз такое событие случилось около 700 тысяч лет назад. Следовательно, наступление инверсии возможно через примерно 25 миллионов лет.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Алексей Хохлов , Госдума
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