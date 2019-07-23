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Российские ученые предложили пробурить Луну 

РИА Новости 44 минуты назад
Российские ученые предлагают установить сроки, когда Луна стала видна с Земли только с одной стороны, для этого требуется взять пробы с глубины 15 метров на темной стороне спутника, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"Нами разрабатывается вариант буровой установки нового поколения, которая способна брать пробы грунта на глубине до 15 метров. Это небольшие устройства массой около 80 килограммов. С такой длинной бура мы практически по всей поверхности Луны сможем достичь глубины подстилающей лунный грунт породы. Если таким буром взять образцы с обратной стороны Луны, по содержанию захваченных частицами грунта газов мы узнаем, когда Луна получила синхронное вращение вокруг своей оси с вращением вокруг Земли и теперь всегда смотрит на нас одной стороной", — сказал Слюта.
Кроме того, учеными предложен проект размещения на лунной поверхности опорной сети из 8-10 автоматических станций сейсмического мониторинга.
"Это автономные научные станции в виде небольшого контейнера весом около 50 килограммов с сейсмометром, магнитометром, гравиметром, глубинным зондом для измерения электромагнитных свойств и температуры грунта на глубину до 5 метров, и уголковым отражателем для лазерной навигации", — рассказал он.
Китай стал первой страной, которая отправила свой посадочный аппарат на обратную сторону Луны. 3 января 2019 года на дно кратера Карман совершил мягкую посадку аппарат "Чанъэ-4".
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Наука и техника , Видео , РАН , РИА Новости
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