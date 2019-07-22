Google покупает человеческие лица за пять долларов

В процессе работы над следующим поколением смартфонов Pixel, компания Google собирает данные для совершенствования функции распознавания лица. Сотрудники корпорации ходят по общественным местам крупных американских городов и предлагают сделать сэлфи на их телефон некоторым людям. Тем, кто согласился, взамен предоставляется купон на скидку в размере пяти долларов при покупке в Amazon или Starbucks

Фотографии лица делаются на неизвестный смартфон, спрятанный в увесистый кейс, который полностью скрывает дизайн устройства. Принявшие в своеобразной акции участие люди говорят, что их просили сделать несколько снимков лица с разных ракурсов. Портал Zdnet рассказал одну из подобных историй: друг редактора, Джордж, занимался релаксирующими практиками в одном из парков Нью-Йорка , когда к нему подошли сотрудники Google. Он наблюдал за прохожими и заметил пару человек, которые выглядели как волонтеры, проводящие социальный опрос, или как сайентологи. Они обратились к нему со словами "Привет, мы собираем данные для улучшения функции распознавания лица в будущих устройствах Google".

Как настоящий пытливый инженер, Джордж согласился. Перед собственно процессом съемки, сборщики данных взяли у него письменное согласие на обработку данных. По его словам, сам факт передачи своей биометрии IT-гиганту его не беспокоит, ведь Google и так знает о нем огромное количество подробностей. Распознавание лица для аутентификации пользователя требует быстрой и точной работы сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Нейросети, лежащие в их основе, первоначально должны быть "обучены" на большом объеме входных данных. Судя по всему, именно этим и занимается Google, однако непонятно, каков масштаб кампании. Для эффективного обучения систем распознавания даже довольно простых образов, обычно, требуются десятки тысяч изображений.

Ранее некоторые компании уже были уличены в использовании крупных баз данных человеческих лиц для совершенствования своих нейросетей. Несмотря на то, что чаще всего это делалось абсолютно легально, американская общественность восприняла этот факт в довольно негативном ключе. Системы аутентификации "по лицу" стали наиболее популярным способом разблокировки смартфонов в последние годы. Существует два основных подхода, отличающихся сложностью реализации и уровнем обеспечиваемой безопасности. Первый и самый распространенный — простое распознавание лица с помощью обычной фронтальной камеры. Он дешев, в меру требователен к ресурсам чипсета смартфона, но при этом его можно обмануть правильно сделанной фотографией. Второй же предполагает построение карты высот лица пользователя, которое подсвечивается инфракрасным светодиодом. Специальная камера измеряет расстояние до нескольких десятков ключевых точек и, по сути, "узнает" не лицо, а его трехмерную модель. Надежность данного варианта позволяет клиентам Apple использовать его для авторизации финансовых операций на смартфонах.

Какая именно система распознавания лица будет установлена в следующем поколении Google Pixel до сих пор неизвестно. С одной стороны, судя по некоторым утечкам, биометрическая авторизация пользователя "по лицу" будет иметь надежность на уровне iPhone. Это следует из анализа бета-версии Android Q, которая, как ожидается, впервые будет представлена вместе с новым смартфоном от Google. В ее настройках обнаружен ряд пунктов, характерных для полноценной биометрической аутентификации, аналогичной таковой в устройствах Apple. С другой стороны, известные концепты дизайна Pixel 4 не подразумевают на передней панели каких-либо дополнительных датчиков, кроме обычной камеры.