Биологи нашли самую маленькую акулу в мире

Американские морские биологи обнаружили новый вид глубоководных акул.

Хищницу, которою назвали американской карманной акулой (Mollisquama mississippiensis), сотрудники Университета Флориды и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке нашли в Тихом океане. Её длина составляет 14 см, передаёт «Ридус».

J. Wicker/wikimedia.org

По словам биологов, предполагалось, что этот вид акул был обнаружен ещё в 1979 году, когда исследователи увидели особь длиной 40 см.

Недавно нам посчастливилось поймать ещё одну мини-акулу, длина тела которой была всего 14 сантиметров. Но при изучении скелета оказалось, что это совершенно новый вид, — заявляют учёные.

Ранее News.ru писал о том, что морская черепаха в пятый раз за 200 лет отложила яйца на восточном побережье Испании. Специалисты отмечают, что находка — уникальный случай, поскольку морские черепахи неохотно откладывают яйца в этом регионе.