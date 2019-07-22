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Биологи нашли самую маленькую акулу в мире 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американские морские биологи обнаружили новый вид глубоководных акул.
Хищницу, которою назвали американской карманной акулой (Mollisquama mississippiensis), сотрудники Университета Флориды и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке нашли в Тихом океане. Её длина составляет 14 см, передаёт «Ридус».
J. Wicker/wikimedia.org
По словам биологов, предполагалось, что этот вид акул был обнаружен ещё в 1979 году, когда исследователи увидели особь длиной 40 см.
Недавно нам посчастливилось поймать ещё одну мини-акулу, длина тела которой была всего 14 сантиметров. Но при изучении скелета оказалось, что это совершенно новый вид, — заявляют учёные.
Ранее News.ru писал о том, что морская черепаха в пятый раз за 200 лет отложила яйца на восточном побережье Испании. Специалисты отмечают, что находка — уникальный случай, поскольку морские черепахи неохотно откладывают яйца в этом регионе.
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Наука и техника , Наука , Ридус , Нью-Йорк
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