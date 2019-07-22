Теория вероятности рисует новую картину «высадки американцев на Луну»

Пятьдесят лет назад американцы, как считается, совершили величайший космический подвиг — человек впервые высадился на Луне. Уже в тот момент у скептиков возникли подозрения, что вся программа американской высадки на Луну была одной огромной мистификацией. Почему же версия о «лунном заговоре» столь же живуча, как и версия о «лунной победе»?

История освоения человечеством Луны, как ни странно, наиболее грустный сюжет в исследованиях космического пространства. После взрывного развития советской и американской лунных программ в 1950-1960-х, когда ежегодно к Луне отправлялся добрый десяток миссий, уже следующее десятилетие принесло заметное охлаждение интереса к Луне. Последний полёт советского аппарата к Луне, миссия «Луна-24», завершился в августе 1976 года. Последний американский пилотируемый аппарат, «Аполлон-17», и вовсе покинул Луну 14 декабря 1972 года.

После этого о Луне просто… забыли. За всю вторую половину 1970-х и за все 1980-е ни СССР, ни США не отправили к Луне ни одного автоматического аппарата. А возобновление программ пилотируемых полётов к нашему естественному спутнику и вовсе как бы исчезло из публичного обсуждения. Мол, что там ловить, ведь американцы там были, ничего удивительного не нашли, зачем нам Луна?

А ведь как раз в это время на Луне были найдены первые признаки наличия воды, а в поверхностном слое лунной пыли нашлось уникальное термоядерное топливо — гелий-3, недоступный на Земле. Кроме того, именно конец 1970-х годов и 1980-е годы ознаменовались стремительным прогрессом в микроэлектронике, что сделало космические аппараты гораздо более надёжными, функциональными и легкими. Однако на Луне в это время, казалось, было «нечего исследовать», не говоря уже о бывших вполне реальными ещё в конце 1960-х годов планах по созданию постоянной обитаемой лунной базы.

Как сказал в конце 1980-х годов мой отец, лично принимавший участие в программе «Союз-Аполлон» и во многих других космических проектах СССР, именно тогда «лунный заговор» получил вторую жизнь. «Главное теперь уже не то, были ли или нет американцы на Луне, — запомнилась мне его фраза, — главное в том, что их там нет сегодня».

Удивительным образом такой загадочный «заговор молчания» впервые нарушили японцы, которые в 1990 году отправили к Луне свою первую миссию Hiten. Крошечный 140-килограммовый японский аппарат стал первой автоматической станцией, посетившей окрестности Луны после 14-летнего перерыва. А вот американцы вернулись к Луне лишь четырьмя годами позже, но больше на поверхность нашего спутника не высаживались, лишь запустив за 25 лет шесть аппаратов на окололунные орбиты.

Что же пошло не так с лунной базой человечества?

Вероятности перемножаются

Схема полёта миссии «Аполлон» к Луне, для изображения которой требуется обычно два листа объяснений, возникла не от хорошей жизни.

Всё дело в том, что ни советская сверхтяжёлая ракета Н1, ни американский монстр «Сатурн V» не могли отправить людей на Луну по самой простой, прямой траектории. В таком варианте перелётный корабль был и посадочным лунным модулем, а на поверхности Луны побывали бы все запущенные с Земли космонавты.

В реальности же и для советской, и для американской пилотируемых лунных программ была использована сложная схема с двумя блоками –орбитальным и посадочным лунным. Ее предложил для таких случаев ещё в в 1919 году советский учёный Юрий Кондратюк.

Эта схема позволяла и советской, и американской лунным программам «втиснуться» в ограничение 100-140 тонн полезного груза на старте с околоземной орбиты. Разница была лишь в том, что у СССР к Луне должно было лететь два космонавта, а у США — трое. А вот «прямая» схема даже с двумя космонавтами тут же обязывала выводить на орбиту минимум 200-250 тонн груза, что определяло даже для «Сатурна V» по два запуска на каждую лунную миссию.

От двухпусковой схемы, как и от сверхмощной ракеты, способной вывести на околоземную орбиту такой сверхтяжёлый корабль, в итоге отказались. Проекты американской ракеты «Нова» и советского гиганта УР-700 так и остались лишь в эскизах. Официальное объяснение такого выбора — стыковка двух блоков на орбите занятие весьма рискованное, поэтому будем стараться сделать всё одним пуском, хоть и по сложной схеме Кондратюка. Однако при более пристальном рассмотрении схема Кондратюка оказывается гораздо более рискованной! Ведь хотя для единичной миссии и хватает одного пуска с Земли, на орбитах Земли и Луны приходится проделывать ещё те кульбиты…

Если перечислить все операции по схеме Кондратюка, то получится следующее. Ракета выводит весь груз на околоземную орбиту. Орбитальный модуль отстыковывается от последней ступени ракеты-носителя, поворачивается — и пристыковывается передним концом к лунному модулю. Затем последняя ступень сообщает обеим модулям импульс для полёта к Луне, а сама падает на Луну по баллистической траектории. Модули тормозятся возле Луны и выходят на окололунную орбиту. Лунный модуль отстыковывается от орбитального, тормозится и садится на Луну. Затем, после лунной посадочной миссии, поверхность Луны покидает взлётная ступень, которая снова пристыковывается к орбитальному модулю. Взлётную ступень отстыковывают, а орбитальный модуль включает свой двигатель и переходит на траекторию обратного полёта к Земле. И наконец, возле Земли, перед входом в атмосферу, орбитальный модуль разделяется на служебный отсек и спускаемый аппарат, после чего последний производит мягкую посадку на Землю.

Итого, если просто посчитать все операции стыковок-расстыковок и импульсов ускорения и торможения, в схеме Кондратюка мы будем иметь 13 различных этапов. Для сравнения, в различных «прямых» схемах таких этапов будет лишь шесть-семь — то есть вдвое меньше.

Но основная проблема, которую прекрасно знают все инженеры, знакомые с теорией надёжности, говорит о простом факте: вероятности отказов в таких случаях не складываются и не вычитаются — а перемножаются. Если каждый из этапов лунной миссии будет иметь надёжность даже в 99%, то 13 этапов дадут 87% надёжность. Если надёжность составит 98%, то вероятность полностью успешной миссии составит и того меньше — 76%! Что означает уже очевидное: каждый четвёртый полёт «Аполлонов» к Луне должен был происходить с массой неприятных сюрпризов, возможно — смертельно опасных.

Кстати, целый ряд независимых исследований оценивает надёжность американских лунных космических систем 1960-х годов ещё более скептически, присваивая ключевым этапам миссии «Аполлон» лишь чуть более 60% надежности. А это и вовсе создаёт ситуацию, когда итоговая успешность единичной миссии с посадкой на Луну выражается смехотворной цифрой в… 5%!

При этом стоит сказать, что исследования космоса СССР и США всегда шли буквально «нога в ногу», в том числе — и в вопросе надёжности используемых ракет и космических аппаратов. А вот на лунной программе — буквально какое-то чудо. У СССР из четырёх запусков ракеты Н1 — все четыре откровенно неудачных. А у США из 13 запусков их лунной ракеты «Сатурн-V» — все 13 успешные.

Как говорил мой дядя, один из создателей лунного посадочного модуля, работавший в ОКБ-586 (нынешнее КБ «Южное» — вся моя семья волею судеб связана с космосом):

«Можно поверить, что американцы десять раз были в окрестностях Луны. Но вот поверить в то, что они шесть раз без единой проблемы садились на её поверхность — гораздо труднее».

Роджер Чаффи. За всё время работы программы «Аполлон» в ней был зафиксирован лишь один «космический» отказ — авария во время миссии «Аполлон-13». Ещё одна катастрофа произошла на Земле, когда 27 января 1967, во время наземных испытаний на стартовом комплексе № 34 космического Центра им. Кеннеди во время пожара на корабле «Аполлон-1» погибли астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт

Тогда до запуска «Аполлон-11» оставалось чуть более двух с половиной лет. И в этот момент оказалось, что касательно лунной программы США впору говорить «Хьюстон, у нас проблемы». Так как у Америки по факту не было в тот момент надёжного средства для доставки астронавтов на Луну.

И вот тут мы начинаем вступать на тонкий лёд догадок и допущений. Которые, однако, наглядно иллюстрируются массой известных фактов, укладывающихся в совсем иную картину «первой высадки на Луну».

Два мира, одна мировая экономика для них

История взаимодействия СССР и США в период холодной войны ещё ждёт своих историков. Официальная версия о «непримиримой борьбе двух систем», конечно, была хороша для целей пропаганды в Советском Союзе, ровно также, как «красная угроза» позволяла элитам США осуществлять массу непопулярных шагов у себя дома, прикрывая их всё той же «непримиримой борьбой» с коммунистами . На деле же взаимоотношения СССР и США прошли в 1960-е годы несколько этапов последовательной деэскалации и потепления, которые вылились уже в следующем десятилетии в политику разрядки и целого ряда договоров — в частности, Договора о ПРО и договоров ОСВ-1 и ОСВ-2.

Как видится, причиной такого потепления стали сразу два момента. Первый из них состоял в том, что события Карибского кризиса октября 1962 года окончательно убедили руководство обеих стран в том, что военного решения у проблемы противостояния СССР и США нет в принципе — так как война между двумя сверхдержавами может очень быстро скатиться к взаимному обмену термоядерными ударами. Второй момент старательно замалчивали в Советском Союзе, но ясно понимали в США. Несмотря на высокую степень автаркии, советская экономика была несамодостаточной и всё равно должна была, хоть и в малой мере, использовать мировой рынок и взаимодействовать с капиталистической системой, которой руководили США.

Особенно наглядно это стало прослеживаться как раз в 1960-х, когда научно-технологическое отставание СССР по целому ряду отраслей стало критическим, а образцы западной техники и технологии приходилось всё чаще шаблонно копировать, чтобы угнаться за всеми новинками «первого мира». Космическая отрасль СССР, кстати, была в этом отношении, наряду с военными и атомными разработками, счастливым исключением — одна