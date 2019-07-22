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Apple улучшит дисплей новых iPhone 

Rambler News Service + ещё 3 18 минут назад
Фото: Reuters
В iPhone следующего поколения появится обновлённый дисплей с изменяемой кадровой частотой до 120 Гц, сообщил в своём Twitter инсайдер Ice Universe.
«Apple рассматривает возможность оборудования iPhone с 2020 года видоизменяемой частотой обновления экрана 60 Гц / 120 Гц и обсуждает это с Samsung и LG», — говорится в сообщении.
На данный момент частотой обновления экрана в 120 Гц обладает лишь планшет iPad Pro. По информации Ice Universe, iPhone может стать вторым устройством с таким дисплеем. Затем нововведение будет применяться в будущих разработках компании.
Ранее CNBC со ссылкой на исследование аналитиков J. P. Morgan сообщал, что Apple в 2020 году планирует выпустить сразу четыре новые модели iPhone. Аналитик J. P. Morgan также отмечал, что Apple сконцентрируется на более массовой категории потребителей.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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