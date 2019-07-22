Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скорость полета космической обсерватории «Спектр-РГ» снизят 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
снизят в понедельник вечером скорость движения космической обсерватории "Спектр-РГ" для коррекции ее орбиты. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Михаил Павлинский.
"Сегодня вечером будут уменьшать скорость. Первый импульс в 17:30 мск, второй — в 21:30 мск. Первый импульс — 4,5 минуты, второй — 18 минут", — сказал Павлинский.
Таким образом, орбита космической обсерватории будет скорректирована.
Ранее в ИКИ РАН сообщили, что обсерватория находится в 700 тыс. км от Земли. Конечная точка (район L2) находится в 1,5 млн км от планеты. По словам Павлинского, полет аппарата проходит штатно.
Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с площадки №81 космодрома Байконур 13 июля около 15:31 мск, через два часа обсерватория успешно отделилась от разгонного блока.
"Спектр-РГ" — совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.
ТАСС: последние новости
Экспедиция МКС-60/61. Программа и экипаж Археологи впервые исследовали места боев 1812 года в Смоленске и окрестностях Глава NASA заявил о необходимости вести поиски жизни на Марсе
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оправдала дочь: мать Леди Гаги нашла виноватого
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке5
Армения анонсировала «военные сюрпризы» из России9
Назван убийца пропавшего в Польше 5-летнего россиянина2
Туристический теплоход загорелся в Казани4
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
04:51
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке
В мире Украина
05:59
Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал
В мире Украина
00:57
Туристический теплоход загорелся в Казани
Пожары Происшествия
04:40
Любовницу Петросяна обозвали «Запорожцем»
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
02:49
На Украине потеряли генпрокурора
Украина В мире
00:29
Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение