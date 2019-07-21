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Армия США разрабатывает технологию быстрой 3D-печати бронежилетов 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Новейшие достижения в области 3D-печати возможно уже скоро приведут к появлению в армии США нового поколения бронежилетов. Их структура позаимствована у раковин морских ушек — галиотисов.
Благодаря технологии трехмерной печати, изготовлять бронежилеты можно будет непосредственно в боевых подразделениях. Как сообщает издание The National Interest, в настоящее время исследователи Army Research Laboratory (ARL) разрабатывают технологию печати керамических материалов.
3D-печать керамических изделий сложнее, чем пластиковых или металлических. Раковина у морских ушек состоит из нескольких слоев, что придает им высокую прочность. По такому же принципу будут создаваться 3D бронежилеты — послойно.
В случае успеха армия США сможет печатать бронежилеты в полевых условиях. Весь процесс снятия мерок и печати займет несколько часов.
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Наука и техника , Технологии , США
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