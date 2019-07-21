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США завершили работу над космическим кораблем «Орион» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © NASA / Bill Stafford
США завершили работу транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его к полету вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА.
"Вице-президент США Майк Пенс… объявил о том, что капсула для экипажа "Орион" готова к первой лунной миссии "Артемида", — говорится в сообщении.
"Артемида-1" запустит космический корабль НАСА "Орион" и ракету Space Launch System вокруг Луны, чтобы испытать систему и подготовить высадку первой женщины и следующего мужчины на Луне через пять лет, а также будущие миссии к Марсу", — заявили в НАСА.
США в эти дни отмечают 50-летие первой высадки американских астронавтов на Луну.
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Наука и техника , Наука , Майк Пенс , NASA , США
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