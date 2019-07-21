США завершили работу над космическим кораблем «Орион»

США завершили работу транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его к полету вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА

"Вице-президент США Майк Пенс… объявил о том, что капсула для экипажа "Орион" готова к первой лунной миссии "Артемида", — говорится в сообщении.

"Артемида-1" запустит космический корабль НАСА "Орион" и ракету Space Launch System вокруг Луны, чтобы испытать систему и подготовить высадку первой женщины и следующего мужчины на Луне через пять лет, а также будущие миссии к Марсу", — заявили в НАСА.

США в эти дни отмечают 50-летие первой высадки американских астронавтов на Луну.