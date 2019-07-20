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В Малайзии научились производить искусственную свинину 

Мир24 57 минут назад
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Компания из Малайзии разработала технологию получения искусственной свинины, сообщает Hi-News.ru.
Сам процесс производства в Phuture Foods пока держат в тайне. При этом стало известно о компонентах заменителя натурального продукта. По словам представителей компании, для имитации вкуса и текстуры свинины используется в основном пшеница, грибы шиитаке и бобы сорта мунг. Пшеница и грибы являются как бы «каркасом» мясной продукции, а бобы являются источником белка и придают искусственному мясу текстуру, похожую на настоящую свинину.
К разработке технологии искусственного мяса специалистов подтолкнули не только забота о животных, но и проблемы экологии. Из-за большого количества потребляемой мясной продукции, объем загрязняющих веществ от ферм и заводов по производству свинины вырос в несколько раз. Новый продукт, как заверяют в компании, должен быть дешевле настоящей свинины. Поскольку эксперты полагают, что при одинаковой цене потребитель всегда выберет натуральный продукт.
На азиатском рынке новинка должна появиться в ближайшие месяцы. Тестовыми площадками выбраны Гонконг и Сингапур. Технологи отмечают, что благодаря 100% растительному происхождению, продукт могут употреблять как вегетарианцы, так и те, кто не ест свинину по религиозным соображениям.
Ранее студенты Сумского аграрного университета на Украине создали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.
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