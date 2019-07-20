В Малайзии научились производить искусственную свинину

Компания из Малайзии разработала технологию получения искусственной свинины, сообщает Hi-News.ru.

Сам процесс производства в Phuture Foods пока держат в тайне. При этом стало известно о компонентах заменителя натурального продукта. По словам представителей компании, для имитации вкуса и текстуры свинины используется в основном пшеница, грибы шиитаке и бобы сорта мунг. Пшеница и грибы являются как бы «каркасом» мясной продукции, а бобы являются источником белка и придают искусственному мясу текстуру, похожую на настоящую свинину.

К разработке технологии искусственного мяса специалистов подтолкнули не только забота о животных, но и проблемы экологии. Из-за большого количества потребляемой мясной продукции, объем загрязняющих веществ от ферм и заводов по производству свинины вырос в несколько раз. Новый продукт, как заверяют в компании, должен быть дешевле настоящей свинины. Поскольку эксперты полагают, что при одинаковой цене потребитель всегда выберет натуральный продукт.

На азиатском рынке новинка должна появиться в ближайшие месяцы. Тестовыми площадками выбраны Гонконг и Сингапур. Технологи отмечают, что благодаря 100% растительному происхождению, продукт могут употреблять как вегетарианцы, так и те, кто не ест свинину по религиозным соображениям.

Ранее студенты Сумского аграрного университета на Украине создали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.