«Союз МС-13» стартует с Байконура к МКС

Старт намечен на 19.28 мск. Через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию, стыковка с которой запланирована на 01.51 мск. Примечательно, что ровно 50 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.

Кристина Кук. Все трое на борту российского корабля — полковники. Причем позднее всех повысили Пармитано, он получил звание буквально за несколько дней до того, как экипаж прибыл на Байконур 4 июля. На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта (первый их полет 11 октября 2018 года завершился через 20 минут после старта из-за аварии ракеты). Вместе с ними на станции еще одна астронавт НАСА

Уникальная работа

Ранее сообщалось, что среди экспериментов, которые экипажу предстоит впервые провести в космосе, будет отработка управления роботом-аватаром "Федором". Самого робота должен доставить корабль "Союз МС-14" 22 августа. Это будет первый старт пилотируемого корабля на новой модификации ракеты "Союз-2.1а", поэтому Федор станет единственным членом экипажа.

Как отмечал Скворцов, которому предстоит управлять роботом, число задач в ходе эксперимента пришлось сократить из-за ограничений по времени. Космонавт также отказался приводить детали эксперимента, чтобы "сохранить интригу". При этом за день до старта он поделился, что программа работы с роботом подготовлена.

Кроме того, в конце мая Скворцов сообщил, что выйдет с другим российским космонавтом Олегом Скрипочкой в открытый космос. Выход запланирован на 20 ноября 2019 года. Ранее сообщалось, что в 2019 году российские космонавты поработают за бортом станции всего один раз (выход прошел в ночь на 30 мая). В ходе работы космонавты должны будут заменить панель терморегулирования функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря".

Командир корабля Скворцов уже в третий раз отправится на МКС. Причем после второго его полета в 2014 году прошло уже довольно много времени, в том числе из-за того, что космонавт восстанавливался после спортивной травмы. Лука Пармитано летит на МКС второй раз, он уже был на станции в 2013 году. Для Эндрю Моргана это будет первый космический полет.

Эмблема экипажа, нашивки с которой красуются на плечах космонавтов, будет отсылкой к эмблеме экипажа "Аполлона-11". Как рассказывал Пармитано, на ней, как и у экипажа лунной миссии, не будет имен и фамилий космонавтов. Три звезды, расположенные в форме буквы L, символизируют римскую цифру 50.

Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган — 256 дней (до 1 апреля 2020 года).