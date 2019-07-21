Робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели

Дмитрий Рогозин. Антропоморфный робот "Федор", который отправится на Международную космическую станцию 22 августа на корабле "Союз МС-14", вернется на Землю через полторы недели после запуска, сообщил в воскресенье гендиректор Роскосмоса

"Он будет на станции порядка полутора недель", — сказал глава госкорпорации на пресс-конференции на Байконуре.

На станции с роботом будет работать российский космонавт Александр Скворцов . По словам Рогозина, на следующих этапах тестирования "Федора" им будут управлять с Земли, а также используют во время выходов в открытый космос.

Кроме того, Рогозин считает, что робота можно будет использовать для оценки рисков миссий на Луну, прежде чем отправлять россиян к естественному спутнику Земли.

"Мы считаем, что у нас в этом вопросе сначала будет предварительный этап — будет человекоподобный робот там, а потом человек, когда мы поймем все риски и научимся их компенсировать", — добавил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что перед полетом "Федору" присвоили новое имя — Skybot F-850.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Рогозин, тогда вице-премьер РФ. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но потом из-за европейских санкций производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.

В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома "Байконур". Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.