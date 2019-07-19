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Xiaomi выпустит сверхдешёвый смартфон без селфи-камеры 

Ferra.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Ferra.ru
Если кто-то забыл, у Xiaomi есть собственная краудфандинговая площадка. Прямо сейчас компания собирает там средства на создание простейшего, дешевейшего и при этом необычного смартфона — Qin 2.
Ну, по крайней мере, так модель прозвали в СМИ. Видимо потому, что считают смартфон логичным продолжением серии Qin, первое устройство которой — кнопочный Android-телефон.
Самое необычное в новом аппарате, как бы он ни назывался, соотношение сторон экрана — 22,5:9. Получается не то, чтобы вытянутый смартфон, а очень вытянутый смартфон. Разрешение же экрана у него равно 1440 х 576, диагональ — 5,1 дюйма.
Что касается камер смартфона, то фронтальной, например, у него вообще нет. Основная представлена датчиком всего на 5 Мп. Работать новинка будет под управлением Android Go 9.0. Встроенной памяти у аппарата 32 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкость 2100 мАч, разъём для наушников и порт USB-C. Представлен смартфон в четырёх цветах: чёрном, розовом, голубом и красном. Стоит такое чудо $73 (около 4663 рублей).
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Наука и техника , Гаджеты
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