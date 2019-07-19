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Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram 

ТАСС + ещё 6 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в пятницу в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 09:29 по времени Восточного побережья США (16:29 мск)", — говорится в сообщении.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Аргентине и Бразилии.
По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 87%), около 8% не могут просмотреть истории, еще порядка 4% сообщают о проблемах с авторизацией.
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