Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в пятницу в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 09:29 по времени Восточного побережья США (16:29 мск)", — говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Аргентине и Бразилии.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 87%), около 8% не могут просмотреть истории, еще порядка 4% сообщают о проблемах с авторизацией.