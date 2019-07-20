Корабль «Союз МС-13» вышел на орбиту

Космический корабль "Союз МС-13" с интернациональным экипажем из трех человек отделился от третьей ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс на полет к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.

Ракета стартовала в 19.28 мск. Полет к МКС по короткой четырехвитковой схеме (корабль делает четыре оборота вокруг Земли) займет чуть более шести часов. Стыковка со станцией запланирована на 1.51 21 июля.