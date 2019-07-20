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Корабль «Союз МС-13» вышел на орбиту 

РИА Новости + ещё 40 1 час назад
Фото: РИА Новости
Космический корабль "Союз МС-13" с интернациональным экипажем из трех человек отделился от третьей ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс на полет к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала в 19.28 мск. Полет к МКС по короткой четырехвитковой схеме (корабль делает четыре оборота вокруг Земли) займет чуть более шести часов. Стыковка со станцией запланирована на 1.51 21 июля.
На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано. Все трое на борту российского корабля — полковники.
На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта (первый их полет 11 октября 2018 года завершился через 20 минут после старта из-за аварии ракеты). Вместе с ними на станции еще один астронавт НАСА Кристина Кук.
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Комментарии
Наука и техника , Кристина Кук , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , Европейское космическое агентство , NASA , РИА Новости
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