В Китае открыт новый вид редких белок-летяг

Род асамских белок-летяг (Biswamoyopterus biswasi) был описан в 1981 году и считается самым необычным и редким. Он включает в себя два крупных вида эндемиков южной Азии: ассамскую летягу ( Индия ) и лаосскую гигантскую белку-летягу ( Лаос ). За всё время открытия оба вида попадались зоологам в одном экземпляре. В 2018 году в коллекции института зоологии Китайской академии наук был обнаружен ещё один экземпляр асамской летяги, пойманной в Китае . Первоначально считалось, что особь относится к обычным асамским летягам, однако при более внимательном рассмотрении образца стало ясно, что окраска белки и строение её черепа и зубов отличается от ранее известных видов этого рода.

Впоследствии новое полевое исследование позволило получить ещё один экземпляр асамской летяги, а также зафиксировать наблюдение за двумя другим особями. В результате новый вид Biswamoyopterus gaoligongensis был включён в род редких белок. Исследователи сообщают, что вид был обнаружен в пустынной зоне, простирающейся на 1250 километров между изолированными местами обитания двух известных видов, что говорит о том, что род распространён шире, чем предполагалось раньше. По словам учёных, новый вид обитает в низкогорных лесах, которые находятся в непосредственной близости от близлежащих населённых пунктов. Таким образом, животные уязвимы для антропогенных угроз, таких как мелиорация и браконьерство. Это говорит о необходимости изучения местной экологии и сохранения редкого и красивого рода белок.