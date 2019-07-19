Украина строит космолет

В "Конструкторском бюро "Южное" им. Янгеля" рассказали о проведении работ по строительству орбитального космического самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что предприятие находится на территории Украины

Уточняется, что космическое транспортное средство будет использоваться в целях доставки и возвращения с околоземных орбит грузов и космонавтов.

Кроме того, на этом разработки украинских ученых не окончены. В ходе круглого стола эксперты рассказали о том, что занимаются разработкой спутников дистанционного зондирования Земли, а также научного и технологического назначения, многоцелевого транспортного космического модуля.

Также в конструкторском бюро подчеркнули, что идет подготовка к созданию платформы геостационарного спутника связи. Ими хотят оснастить электрической ракетной двигательной установкой.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили о создании электромагнитного оружия.