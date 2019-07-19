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Украина строит космолет 

Газета.Ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: depositphotos.com
В "Конструкторском бюро "Южное" им. Янгеля" рассказали о проведении работ по строительству орбитального космического самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что предприятие находится на территории Украины.
Уточняется, что космическое транспортное средство будет использоваться в целях доставки и возвращения с околоземных орбит грузов и космонавтов.
Кроме того, на этом разработки украинских ученых не окончены. В ходе круглого стола эксперты рассказали о том, что занимаются разработкой спутников дистанционного зондирования Земли, а также научного и технологического назначения, многоцелевого транспортного космического модуля.
Также в конструкторском бюро подчеркнули, что идет подготовка к созданию платформы геостационарного спутника связи. Ими хотят оснастить электрической ракетной двигательной установкой.
Ранее сообщалось, что на Украине заявили о создании электромагнитного оружия.
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Наука и техника , Технологии , Украина
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