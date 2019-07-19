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Перчатка перенесла руку в виртуальную реальность 

Индикатор + ещё 1 1 час назад
Фото: K. Song et al./Scientific Reports
Корейские ученые создали легкие силиконовые перчатки, которые позволяют перенести движения руки человека в виртуальную реальность. Исправность устройства протестировали в партии виртуальных шахмат. Статья, посвященная разработке, вышла на страницах журнала Scientific Reports.
K. Song et al. /Science/Youtube
Робот, которым владелец сможет управлять из любой точки мира, система для тренировки спасателей в реалистичных операциях. платформа для подготовки солдат армии Нидерландов, игра, позволяющая разрабатывать руки пациентам, перенесшим инсульт — все эти разработки не работают без пары перчаток виртуальной реальности.
Перчатки позволяют пользователю чувствовать, трогать, передвигать несуществующие в нашем мире объекты за счет вибраций. Однако существующие VR-перчатки не способны передавать ощущение формы и слишком громозки. Исследовательская группа под руководством Юнгсу Ча из Корейского института науки и технологий создали легкую силиконовую VR-перчатку.
В нее встроены датчики и исполнительные механизмы. Движения пальцев регистрируют 11 гибких пьезоэлектрических датчиков и передают в виртуальное пространство через Bluetooth. Когда виртуальный палец касается виртуального объекта, исполнительные механизмы — соединенные с электродами силиконовые пузырьки — посылают сигнал кончику реального пальца. Батарея и гальваническая цепь прикреплены к ремню на запястье пользователя. Устройство весит одну шестую килограмма — столько же сколько и яблоко среднего размера. Исправность перчатки команда протестировала в партии виртуальных шахмат.
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