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«ВКонтакте» представила сервис знакомств 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
«ВКонтакте» объявила о запуске приложения для знакомств Lovina и открыла приём заявок на регистрацию.
На основе заполненной пользователем анкеты алгоритмы предложат ему наиболее подходящих собеседников. При взаимной симпатии между юзерами создаётся чат.
По словам разработчиков, основной механиков приложения станут видеозвонки и видеоистории, поэтому собеседники должны провести видеоразговор в течение 48 часов. В противном случае диалог закроется.
В приложении не будет рекламы, однако пользователям будут доступны дополнительные платные возможности.
Регистрация в сервисе доступна с помощью чат-бота в официальном сообществе. В онлайн-магазинах App Store и Google Play также появились страницы приложения с предзаказом.
Ранее News.ru рассказал, что первым о сервисе знакомств «ВКонтакте» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он обнаружил в соцсети закрытую группу «Lovina — знакомства», в которой состоят только сотрудники «ВКонтакте», включая управляющего директора Андрея Рогозова.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Владимир Зыков , Андрей Рогозов , Google
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