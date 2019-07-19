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«ВКонтакте» анонсировала сервис знакомств Lovina 

Рамблер + ещё 10 55 минут назад
Фото: РИА Новости
«ВКонтакте» объявила о запуске собственной сети знакомств. Сервис получит название Lovina, его основой станут видеозвонки и видеоистории.
Как сообщает «Интерфакс», для регистрации на сайте нужно будет заполнить анкету, на основании которой сеть предложит подходящих собеседников. Если в течение 48 часов собеседниками не обменяются видео, диалог исчезнет.
Сообщается, что в сервисе не будет рекламы, но будут платные возможности.
Точная дата запуска проекта не называется, однако Lovina уже доступна для предзаказа в App Store или Google Play.
Наука и техника , Интернет , Google
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