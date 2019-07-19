«ВКонтакте» анонсировала сервис знакомств Lovina

«ВКонтакте» объявила о запуске собственной сети знакомств. Сервис получит название Lovina, его основой станут видеозвонки и видеоистории.

Как сообщает «Интерфакс», для регистрации на сайте нужно будет заполнить анкету, на основании которой сеть предложит подходящих собеседников. Если в течение 48 часов собеседниками не обменяются видео, диалог исчезнет.

Сообщается, что в сервисе не будет рекламы, но будут платные возможности.