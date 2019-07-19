Итальянский астронавт назвал неожиданный признак хорошего космонавта

Отправляющийся на МКС итальянский астронавт Лука Пармитано назвал лысину главным достоинством кандидата в космонавты, передает РИА «Новости».

Во время пресс-конференции перед полетом итальянец назвал лысого кандидата самым лучшим претендентом, ведь астронавту без волос «не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС».

Российский космонавт Александр Скворцов , в свою очередь, назвал целеустремленность главным качеством, необходимым кандидату в космонавты.