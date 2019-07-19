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Итальянский астронавт назвал неожиданный признак хорошего космонавта 

Рамблер + ещё 22 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Отправляющийся на МКС итальянский астронавт Лука Пармитано назвал лысину главным достоинством кандидата в космонавты, передает РИА «Новости».
Во время пресс-конференции перед полетом итальянец назвал лысого кандидата самым лучшим претендентом, ведь астронавту без волос «не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС».
Российский космонавт Александр Скворцов, в свою очередь, назвал целеустремленность главным качеством, необходимым кандидату в космонавты.
Старт ракеты «Союз ФГ» с кораблем «Союз МС-13» с международным экипажем на борту намечен на 20 июля. К МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
Наука и техника , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , РИА Новости
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