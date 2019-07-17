Ядерные испытания США создали в мире еще один Чернобыль

Уровень радиации на Маршалловых островах после проведенных там 70 лет назад американских ядерных испытаний превышает показатели в Чернобыле Фукусиме , пишет The Sun. Статью приводит ИноТВ

Между 1946 и 1958 годами США провели 67 испытаний ядерного оружия на нескольких атоллах Маршалловых островов, большая часть из которых сегодня по-прежнему необитаемы. Специалисты Колумбийского университета взяли пробы почвы на четырех атоллах, и на каждом из них радиация оказалась выше, чем в Чернобыле и Фукусиме.

Научный сотрудник физического факультета Оклендского университета в Новой Зеландии Дэвид Крофчек заявил, что власти республики рассматривают возможность заселения некоторых атоллов. Проба почвы была взята для получения картины текущих радиационных условий в регионе.

Для тестов также были взяты фрукты, произрастающие на островах. Уровень химического загрязнения в них был выше нормы, которой придерживаются страны, сталкивавшиеся с масштабными авариями на АЭС, включая Россию, Украину, Белоруссию и Японию.