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В России задумали штрафовать за неустановление российского ПО на смартфонах 

Lenta.ru + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже. За нарушение этой нормы предусмотрены штрафы, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит защитить интересы российских интернет-компаний.
Предполагается, что это уменьшит количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных организаций.
В пояснительной записке говорится, что российские компании получат правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для пользователей страны. Таким образом, последние получат возможность использовать приобретаемое оборудование без установки дополнительных программ, ориентированных на работу с юзерами.
За нарушение новых норм предусмотрен штраф — 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч рублей для юридических лиц.
Если документ будет принят, он вступит в силу 1 января 2020 года. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
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Наука и техника , Гаджеты , Госдума
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