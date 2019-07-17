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Найден гигантский древний мегаполис 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Израильские археологи пришли к выводу, что доисторическое поселение, обнаруженное в пяти километрах к западу от Иерусалима, является одним из крупнейших древних городов каменного века. Возраст мегаполиса составляет 10,5 тысячи лет. Об этом сообщает Reuters.
По оценкам исследователей, в поселении проживали 2-3 тысячи человек. До открытия считалось, что этот район был необитаем в тот период времени, когда древние люди переходили от охоты и собирательства к более оседлому образу жизни и сельскому хозяйству. Однако в ходе раскопок ученые обнаружили крупные здания, улицы и кладбища, что свидетельствует о продвинутом уровне городской планировки.
Также были найдены хранилища, в которых содержались семена бобовых культур, в частности чечевица и нут. Это указывает на относительно высокий уровень развития земледелия. Кроме того, кости животных показывают, что жители специализировались на разведении овец, а охота отходила на второй план. Среди других артефактов исследователи раскопали тысячи наконечников стрел, топоры для рубки деревьев, серповидные лезвия и ножи.
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Наука и техника , Наука , Иерусалим
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