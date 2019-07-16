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Продырявливание «Союз МС-09» осталось загадкой 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальная комиссия за 11 месяцев работы не смогла найти виновных в продырявливании пилотируемого корабля «Союз МС-09», передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя «Роскосмоса» Владимира Устименко.
«Итоги будут озвучены тогда, когда занимающаяся этим делом комиссия сделает окончательные выводы. Мы не можем торопить экспертов, поэтому сообщим о результатах, когда заключение будет готово», — сказал спикер госкорпорации.
В декабре сообщалось, что выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, в ходе которого было обследовано отверстие в корпусе «Союз МС-09», не был отработан в полной мере на наземных тренажерах.
Тогда же опрошенные «Известиями» российские эксперты в области материаловедения заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке «Союз МС-09» практически невозможно, поэтому вопрос о причинах появления пробоины может оставаться открытым многие годы.
В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.
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Наука и техника , Технологии , Сергей Прокопьев , Олег Кононенко , Владимир Устименко , Роскосмос , газета "Известия" , РИА Новости
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