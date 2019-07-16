Продырявливание «Союз МС-09» осталось загадкой

Владимира Устименко. Специальная комиссия за 11 месяцев работы не смогла найти виновных в продырявливании пилотируемого корабля «Союз МС-09», передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя «Роскосмоса»

«Итоги будут озвучены тогда, когда занимающаяся этим делом комиссия сделает окончательные выводы. Мы не можем торопить экспертов, поэтому сообщим о результатах, когда заключение будет готово», — сказал спикер госкорпорации.

В декабре сообщалось, что выход в открытый космос россиян Олега Кононенко Сергея Прокопьева , в ходе которого было обследовано отверстие в корпусе «Союз МС-09», не был отработан в полной мере на наземных тренажерах.

Тогда же опрошенные «Известиями» российские эксперты в области материаловедения заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке «Союз МС-09» практически невозможно, поэтому вопрос о причинах появления пробоины может оставаться открытым многие годы.

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.