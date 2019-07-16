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Решена загадка создания Стоунхенджа 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ученые Ньюкаслского университета (Великобритания) пришли к выводу, что строители Стоунхенджа использовали свиной жир для транспортировки массивных камней на салазках. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи нашли остатки жира на черепках глиняной посуды, обнаруженных при раскопках мегалитического поселения Даррингтон-Уоллс, расположенного в 3,2 километра от Стоунхенджа. Здесь жили люди, которые участвовали в строительстве кромлеха. Анализ показал, что жир находился в сосудах, которые больше напоминали ведра, а не посуду для приготовления и подачи пищи. Ученые полагают, что найденные емкости использовались для хранения сала.
В настоящее время исследователи признают, что огромные мегалиты, из которых состоит Стоунхендж, были перемещены с помощью человеческой силы. Эксперименты показали, что камни, которые в высоту достигают восьми метров, а весят до двух тонн, могли передвигать 20 человек, помещая их на сани, которые скользили по бревнам. Скорее всего, бревна или сами сани смазывали для уменьшения силы трения.
По словам ученых, археологические находки дают только часть общей картины, поэтому необходимо искать дополнительные доказательства такого применения свиного жира.
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Наука и техника , Наука , Великобритания
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