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Хрен и горчицу доставят на МКС 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что космонавтам, которые находятся на Международной космической станции (МКС), доставят фрукты, овощи и приправы для еды. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что среди продуктов питания будут такие фрукты, как лимоны, яблоки и грейпфруты.
Кроме того, все продукты будут доставлены в конце июля при помощи грузового корабля "Прогресс МС-12".
Уточняется, что сейчас на МКС находятся российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг. 21 июля к ним должны присоединиться россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
Ранее сообщалось, что халяльное меню появится на МКС.
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Наука и техника , Наука , Кристина Кук , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , РАН
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