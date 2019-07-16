В NASA допустили возможность пилотируемого полёта на Марс в 2033 году

Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что ведомство ведёт активную работу по подготовке миссии на Марс и не исключает возможности организации пилотируемого полёта туда уже в 2033 году. «Мы в действительности работаем, чтобы подготовить всеобъемлющий план осуществления миссии на Марс, используя технологии, которые будут проверяться на Луне… Я совершенно не готов исключить 2033 год», — цитирует главу NASA ТАСС. Ранее лидер США Дональд Трамп пообещал, что в скором времени американский флаг появится на Марсе. Он также призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на подготовке миссии на Марс.