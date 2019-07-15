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НАСА выступило за участие России в лунной программе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявил, что США выступают за участие всех стран — членов проекта создания и эксплуатации МКС, включая Россию, в американской программе возвращения человека на Луну.
«Мне кажется, МКС — это, как я упоминал ранее, не только чудо техники, но и чудо дипломатии. Считаю, что это [начинание] сработало очень хорошо для всех вовлеченных [в него] стран. На мой взгляд, речь идет о модели [сотрудничества] применительно к тому, как мы движемся к Луне. И, да, мы бы хотели, чтобы все партнеры [по созданию и эксплуатации] МКС стали частью этих усилий, направленных на возвращение на Луну», — сказал Брайденстайн, передает ТАСС.
Ранее глава НАСА заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы были бы на спутнике Земли прямо сейчас.
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Наука и техника , NASA , ИТАР-ТАСС , США
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