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Найден способ «оживить» Марс 

Рамблер 17 минут назад
Фото: NASA
В Гарварде придумали новый способ сделать Марс пригодным для жизни человека, пишет News.ru.
Специалисты Гарвардской школы технических и прикладных наук имени Полсона во главе с Робином Родсвортом предложили использовать кремнеземный аэрогель, чтобы «оживить» участки красной планеты, богатые льдом.
Кремнеземный аэрогель, по задумке ученых, должен стать твердым аналогом земной атмосферы.
Слой геля толщиной 2–3 см будет одновременно пропускать достаточный видимый свет для фотосинтеза, блокировать опасное ультрафиолетовое излучение и поддерживать комфортную для роста растений и жизни существ температуру.
По мнению специалистов, точечный подход к изменению атмосферы на Марсе более достижим, чем глобальная перестройка планеты.
Наука и техника , Гарвардский университет
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