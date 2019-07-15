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Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии «Чандраян-2» 

РИА Новости + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила по техническим причинам запланированный на утро запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2", говорится в сообщении ведомства.
"В качестве меры предосторожности запуск миссии "Чандраян-2" сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее", — написала организация в Twitter.
Уточняется, что причиной стала "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота", куда наблюдать за долгожданным пуском прибыл даже президент Индии.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Индия
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