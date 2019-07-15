Индия отложила на неопределенный срок отправку к Луне миссии «Чандраян-2»

Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила по техническим причинам запланированный на утро запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2", говорится в сообщении ведомства.

"В качестве меры предосторожности запуск миссии "Чандраян-2" сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее", — написала организация в Twitter.

Уточняется, что причиной стала "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота", куда наблюдать за долгожданным пуском прибыл даже президент Индии.