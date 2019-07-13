«Много водки»: создатели немецкого телескопа отпраздновали запуск

Сотрудники немецкого Института внеземной физики имени Макса Планка (МРЕ), создавшие телескоп для космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту, рассказали о праздновании запуска, сообщает РИА "Новости".

Так, один из научных сотрудников Джереми Сандерс написал в твиттере, что пуск отметили алкогольными напитками.

"Много водки и шампанского было выпито в MPE", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Протон-М" стартовала с площадки N81 космодрома Байконур. "Спектр-РГ" предназначен для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.

За главным российским пуском года "Газета.Ru" следила в режиме онлайн.