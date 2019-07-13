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«Много водки»: создатели немецкого телескопа отпраздновали запуск 

Газета.Ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: Роскосмос
Сотрудники немецкого Института внеземной физики имени Макса Планка (МРЕ), создавшие телескоп для космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту, рассказали о праздновании запуска, сообщает РИА "Новости".
С Байконура стартовал "Протон-М"
Так, один из научных сотрудников Джереми Сандерс написал в твиттере, что пуск отметили алкогольными напитками.
"Много водки и шампанского было выпито в MPE", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Протон-М" стартовала с площадки N81 космодрома Байконур. "Спектр-РГ" предназначен для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.
За главным российским пуском года "Газета.Ru" следила в режиме онлайн.
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Наука и техника , Газета.Ru , РИА Новости
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