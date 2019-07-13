Впервые обнаружен зародыш Луны

Учёные из Университета Райса использовали массив из 66 радиотелескопов ALMA в Чили и смогли впервые обнаружить протолунный диск вокруг экзопланеты.

Астрономы смогли зарегистрировать наличие пылевых зёрен по всей поверхности планеты PDS 70 c. Этот газовый гигант на расстоянии около 370 световых лет от Земли всё ещё формируется. Он был обнаружен астрономами в прошлом месяце.

Подобный околопланетного диска из газа и пыли в конце концов породил луны Юпитера. По космическим меркам околопланетные диски исчезают очень быстро и не существуют более 10 миллионов лет. В результате, астрономам ранее не удавалось пронаблюдать и зарегистрировать такое явление.