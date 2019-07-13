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Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Роскосмос
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о «непростом» пуске ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ». Об этом он написал в твиттере.
Рогозин отметил, что восхищен профессионализмом специалистов-стартовиков.
«Пуск был непростым, но все отработали на отлично», — заявил Рогозин.
По его словам, ракета не подвела.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с площадки №81 космодрома Байконур. «Спектр-РГ» предназначен для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.
За главным российским пуском года «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Газета.Ru
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