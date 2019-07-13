Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона»

Рогозин отметил, что восхищен профессионализмом специалистов-стартовиков.

«Пуск был непростым, но все отработали на отлично», — заявил Рогозин.

По его словам, ракета не подвела.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с площадки №81 космодрома Байконур. «Спектр-РГ» предназначен для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.

За главным российским пуском года «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.