«Пуск!»: С Байконура стартовал «Протон-М»

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С Байконура стартовал «Протон-М» 

Рамблер + ещё 11 54 минуты назад
Россия начала изучение 3 млн черных дыр Вселенной. Ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала в субботу с космодрома Байконур. Она выведет на орбиту обсерваторию для изучения 3 млн сверхмассивных черных дыр. Об этом сообщает сайт Роскосмоса, на котором велась трансляция запуска.
Это десятый космический пуск, проведенный Россией в 2019 году.
«Спектр-Рентген-Гамма» — российско-немецкая орбитальная астрофизическая обсерватория. Предназначена для исследования вселенной в рентгеновском и гамма-диапазоне. «Спектр-РГ» поможет ответить на вопрос об эволюции галактик и расположении черных дыр в пространстве. Будут изучены скопления галактик, сверхмассивные чёрные дыры и звёзды. Все объекты ученые нанесут на новую масштабную карту Вселенной.
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Наука и техника , Видео , Наука , Оружие , Технологии , Байконур
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