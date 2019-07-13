«Пуск!»: С Байконура стартовал «Протон-М»

С Байконура стартовал «Протон-М»

Россия начала изучение 3 млн черных дыр Вселенной. Ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала в субботу с космодрома Байконур . Она выведет на орбиту обсерваторию для изучения 3 млн сверхмассивных черных дыр. Об этом сообщает сайт Роскосмоса , на котором велась трансляция запуска.

#СпектрРГ: ПУСК! 🚀



С Байконура в 15:30 мск осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведена научная российская обсерватория «Спектр-РГ». Через 9 мин 43 сек состоится отделение головного блока от носителя.



Трансляция → https://t.co/F9yLIn9hlK pic.twitter.com/Eb1Gevw87u— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г.

Это десятый космический пуск, проведенный Россией в 2019 году.

«Спектр-Рентген-Гамма» — российско-немецкая орбитальная астрофизическая обсерватория. Предназначена для исследования вселенной в рентгеновском и гамма-диапазоне. «Спектр-РГ» поможет ответить на вопрос об эволюции галактик и расположении черных дыр в пространстве. Будут изучены скопления галактик, сверхмассивные чёрные дыры и звёзды. Все объекты ученые нанесут на новую масштабную карту Вселенной.