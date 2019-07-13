Госкомиссия определила дату пуска ракеты «Протон-М»

Госкомиссия в субботу приняла решение осуществить 13 июля пуск ракеты-носителя "Протон-М" с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур , сообщил Роскосмос

Первоначально старт планировался на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи "Спектра" был перенесён на 12 июля. Ракету "Протон" вернули со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменили батарею. После повторного вывоза пуск был отложен на 13 июля для устранения замечания на ракете.

"Принято решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля", — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина , включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" — исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.