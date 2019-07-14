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Глава NASA: астронавты США уже высадились бы на Марс, если бы не финансовые вопросы 

ТАСС + ещё 3 36 минут назад
Фото: Reuters
Американские астронавты к настоящему моменту уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала Си-би-эс директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.
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"Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска. Откровенно говоря, к настоящему моменту мы были бы на Марсе, если бы не политический риск", — сказал Брайденстайн.
На уточняющий вопрос журналистки о том, что он подразумевает под "политическим риском", глава американского космического ведомства пояснил, что "говорит о финансировании".
"В прошлом, в 1990-х и 2000-х годах, мы прилагали усилия, чтобы вернуться на Луну и [высадиться] на Марс, и в каждом случае программа была слишком долгой. Она занимала слишком много времени и денег. Как сказал президент [США Дональд Трамп], чтобы избежать политического риска, мы хотим продвигаться быстрее", — добавил Брайденстайн.
В мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Тогда же NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется Artemis. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.
В июне в интервью CNN директор NASA оценил в $20-30 млрд дополнительные расходы на реализацию проекта Artemis.
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Комментарии1
Наука и техника , Технологии , Дональд Трамп , Администрация США , NASA , CNN , США
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